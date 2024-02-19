مصير مجهول يلاحق شاب اختطف قبل 3 أيام من ريف درعا

محافظة درعا: اختطف شاب “مدني” ينحدر من منطقة اللجاة ويسكن في جلين، قبل 3 أيام، أثناء ذهابه من جلين إلى منطقة اللجاة شمال شرقي درعا، ولم تعرف الجهة التي قامت باختطافه، فيما رجحت مصادر أن أجهزة النظام الأمنية وراء الاختطاف.

وأشار المرصد السوري في العاشر من شهر شباط الجاري إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام اعتقلت شاباً من أبناء مدينة نوى بريف درعا بشكل تعسفي دون معرفة التهم الموجهة إليه، داخل معبر نصيب الحدودي جنوب درعا عقب عودته من الأردن.