مصير مجهول يلف حادثة اختطاف مالك معمل لصهر النحاس بمدينة حمص

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص بإقدام مجموعة تمتهن أعمال الخطف بقصد طلب الفدية على استدراج أحد مالكي معامل تجميع وصهر النحاس في مدينة حمص إلى إحدى المزارع بريف حمص الشمالي منذ نحو 15 يوماً قبل أن يُفقد الاتصال معه لغاية اليوم.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة المخطوف المدعو عبد الباري فتوح فإن أحد الخاطفين تواصل معهم قبل عدّة أيام وطالبهم بدفع فدية مالية قيمتها ١٠٠ ألف دولار أمريكي مهدداً في الوقت ذاته بتصفيته في حال تم إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة الاختطاف.

ولفت المصدر إلى أن ذوي المخطوف حاولوا جاهدين العمل على تخفيض الفدية المطلوبة بالتزامن مع حرصهم على عدم إبلاغ السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري حرصاً على سلامته، وفضلوا التوجه إلى أحد أعيان مدينة تلبيسة المدعو (الشيخ زكريا الدقة) الذي تربطه علاقات مزدوجة بين عصابات الخطف من جهة ورؤساء الأفرع الأمنية من جهة أخرى بهدف التوسط لإطلاق سراح المدعو عبد الباري.

ويعتبر الدقة أحد أكثر الأشخاص تأثيراً ضمن ريف حمص الشمالي نظراً للعلاقات التي تربطه مع ابناء المنطقة ناهيك عن نجاحه بإطلاق سراح عدد من المخطوفين في عدة مناسبات وسط موجة من الاتهامات التي يواجهها من قبل الشارع المدني بريف حمص الشمالي.

وبحسب معلومات خاصة بالمرصاد فإن ذوي المخطوف أبلغوا العصابة الخاطفة أن عبد الباري فتوح يعاني من مرض القلب والسكري بهدف الضغط عليهم لإطلاق سراحه مقابل القبول بمبلغ ٥٠ ألف دولار أمريكي الأمر الذي لم يلقى قبولاً لدى الخاطفين بادئ الأمر.

وبعد ما يقارب 15 يوماً من عملية الخطف أقرّ ذوي المخطوف بدفع المبلغ المطلوب بواسطة الشيخ زكريا الدقة والذي ابلغهم بأن المدعو (مدين حديد- الملقب بالبرجس) هو المسؤول عن استدراج الفتوح واختطافه ليتفاجؤوا برفض المدعو مدين للمبلغ وأخبارهم أن الرجل تمكن من الفرار في ظل تأكيد ذويه عدم وصوله إليهم أو تلقيهم أي اتصال هاتفي من قبله.

وحمل أهالي المخطوف الشيخ زكريا الدقة ومن خلفه المدعو مدين حديد البرجس المسؤولة المباشرة عن حياته وسط تخوفهم من أن يكون قد فارق الحياة على يد خاطفيه باعتباره يعاني من مرض القلب، وان يكون أفراد عصابة البرجس قاموا بدفن الجثة في منطقة مجهولة رافضين في الوقت ذاته جميع الادعاءات التي تتحدث عن تمكنه من الهرب بعيداً عن متناول أيديهم.

ويبقى الغموض يلف مصير المدعو عبد الباري فتوح حاله كحال العديد من المدنيين الذين يتم اختطافهم في ظل اتساع عمل العصابات المدعومة من قبل حزب الله اللبناني بشكل رئيسي كما هو الحال بما يخص شجاع العلي الذي ذاع سيطه في الأعوام السابقة والذي يتخذ من ريف حمص الغربي مقراً رئيسياً لملاحقة الأهالي الراغبين بالعبور نحو لبنان هرباً من الواقع المعيشي والأمني المتردي ضمن مناطق سيطرة النظام داخل سوريا.