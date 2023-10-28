مضادات النظام الأرضية تستهدف طائرة مسيرة تحلق في سماء ريف حمص

استهدفت المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام بريف حمص الشمالي، طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء المنطقة، ووفقا للمصادر فقد حلقت المسيرة في أجواء السقيلبية بريف حماة قبل أن تتجه نحو ريف حمص الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية

ويشار إلى أنه الهجوم الرابع من نوعه خلال 48 ساعة، على مناطق النظام السوري.

ووثق المرصد السوري في 26 تشرين الأول، استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتين، نتيجة إلقاء طائرة مسيرة قنبلتين على منازل المدنيين في بلدة الربيعة بريف حماة الغربي، كما أصيب 5 مواطنين جميعهم من عائلة واحدة، وسط حالة من الرعب والهلع أصابت سكان المنطقة.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط مالا يقل عن 6 طائرات مسيرة، هاجمت ريفي حماة وحمص.

وانطلقت طائرة المسيرة من مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل، وحلقت في أجواء مدينة السقيلبية قبل أن تتوجه إلى بلدة الربيعة، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها في سماء المنطقة.

واستهدفت المضادات الأرضية “رشاشات ثقيلة” التابعة لقوات النظام، طائرة مسيرة أطلقت من ريف حلب الغربي، كانت تحلق في أجواء مدينة حلب، دون ورود معلومات عن إسقاطها أو وقوع خسائر بشرية.