مطالبين بإسقاط النظام.. استمرار الحراك السلمي في السويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين رافعين لافتات كتب عليها “العلمانية هي تحييد الدين والدولة عن بعضهما” ولافتات أخرى.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن ناشطين أطلقوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعوة للخروج في مظاهرة رفضاً لإعلان موعد انتخابات مجلس الشعب و استمرار الاحتجاجات السلمية في المدينة، حيث تجمع عدد من أهالي مدينة السويداء أمام مكتب أعضاء مجلس الشعب معلقين لافتة كتب عليها “مجلس الغفيانين فيقوا.. راحت البلد.. باعها الولد”، وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه المدينة استياءً شعبياً واسعاً من الأوضاع الراهنة في ظل استمرار الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير السياسي وتطبيق القرار 2245