مطالبين بإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254.. مظاهرة لمهجرين بفعل العمليات العسكرية للنظام والروس بريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، خروج مظاهرة على طريق إدلب – سراقب ضمن محافظة إدلب، لمهجرين بفعل العمليات العسكرية للنظام السوري وحليفه الروسي، حيث طالب المتظاهرون بالعودة إلى مناطقهم التي هُجروا منها بشكل آمن، وإسقاط نظام بشار الأسد بالإضافة لتطبيق القرار الدولي 2254، وتشهد إدلب مظاهرات دورية بشكل أسبوعي على أقل تقدير، وجميعها مناهضة للنظام وتطالب برحيله.

وكان المرصد السوري رصد خروج مظاهرة ضمت المئات من أهالي إدلب والمهجرين إليها، وذلك في ساحة “السبع بحرات” وسط مدينة إدلب، وذلك تحت عنوان “لا شرعية للأسد وانتخاباته”، وهتفوا بشعارات أكّدت على مبادئ الثورة السورية وطالبت بإسقاط النظام السوري، كما أسقطوا “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية” واتهموه بـ”الصعود على أكتاف الشعب السوري” على حد وصفهم.