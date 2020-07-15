مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام.. أهالي بلدة النعيمة شرقي درعا يغلقون الطرق الرئيسية بالإطارات المطاطية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة في بلدة النعيمة الواقعة شرقي محافظة درعا.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عددا من الأهالي قاموا بوضع الإطارات على الطرقات الرئيسية وأشعلوها للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء البلدة، القابعين في سجون النظام السوري.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي، تشهد توتراً يتمثل بانتشار بعض المسلحين في شوارع البلدة، على خلفية قيام أحد الحواجز الأمنية، التابعة للنظام، باعتقال فتاة من أبناء البلدة في العاصمة دمشق وهي في طريقها إلى محافظة درعا.