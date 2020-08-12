مطالبين بإغلاقها لعدم توفير فرص عمل لهم.. مسلحون يقتحمون بلدية البصيرة في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اقتحم مسلحون مجهولون مبنى بلدية البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، صباح اليوم الأربعاء، وطالبوا بإغلاقها لعدم توفير فرص عمل لهم على حد زعمهم، وهو ما حدث بالفعل حيث خرج العاملون منها وأغلقوها، يأتي ذلك على وقع الفلتان الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، أن قوات سوريا الديمقراطية، عمدت فجر اليوم اليوم الأربعاء إلى شن حملة دهم في قرية الكسار، الواقعة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 3 أشخاص من المقاتلين السابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، يذكر أن العملية جرت بدعم من مروحيات تابعة للتحالف الدولي.