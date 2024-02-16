مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وتحسين الظروف المعيشية.. العشرات يشاركون بمظاهرة ضد “هيئة تحرير الشام” في ريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب: خرج العشرات من النازحين والمهجرين اليوم في تجمع مخيمات الكرامة بريف إدلب الشمالي، ضد “هيئة تحرير الشام” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من مقاتلين ومدنيين ونشطاء، متهمين “الهيئة” بممارسة التعذيب بحق المعتقلين في سجونها، وتتزامن تلك المظاهرات مع حملة الإفراج عن معتقلين كانت “هيئة تحرير الشام” قد اعتقلتهم بتهم العمالة لصالح قوات النظام و”التحالف الدولي”، والانتماء لحزب التحرير المناوئ لها في مناطق سيطرتها، ومع استمرار سوء الأحوال المعيشية للمهجرين والنازحين في المخيمات.

وفي 8 شباط الجاري، أفرجت هيئة تحرير الشام اليوم عن 5 من عناصرها الذين كانت قد اعتقلتهم في أوقات سابقة بتهمة العمالة لجهات خارجية مثل “التحالف الدولي” وقوات النظام”، ويأتي ذلك في ظل استمرارها بالإفراج عن مزيد من المعتقلين في سجونها بعد حملات اعتقال طالت العشرات من المدنيين والعسكريين.