مطالبين بالحرية وإسقاط النظام.. استمرار الحراك السلمي في السويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء مدينة السويداء، للتظاهر ضد النظام السوري، وانطلقت الجموع من أمام مدرسة المتفوقين الثانية في المدينة، وجابوا الشوارع وصولاً إلى ساحة الكرامة، وطالبوا بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى تجمع العشرات من المواطنين اليوم في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في مظاهرة شعبية جديدة استمراراً للانتفاضة الشعبية لأبناء المحافظة، مطالبين بإسقاط النظام والتغيير السلمي والانتقال السياسي للسلطة في البلاد، والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار 2254، وتحقيق المطالب المحقة للأهالي.