مطالبين بالحرية وإسقاط النظام.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية في ريف السويداء الغربي

محافظة السويداء: خرج العشرات من المواطنين في مظاهرة شعبية في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي مطالبين بإسقاط النظام والانتقال السلمي والسياسي للسلطة في البلاد، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالنظام ومطالبة بالحرية وتطبيق القرار 2254.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم تجمع العشرات من أبناء محافظة السويداء في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بمظاهرة ضد النظام وممارساته القمعية بحق أبناء الشعب السوري، مطالبين بتطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس النظام، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه.