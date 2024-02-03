مطالبين بالحرية والإفراج عن المعتقلين.. العشرات من أبناء السويداء يشاركون بمظاهرة شعبية وسط المدينة

محافظة السويداء: تجمع العشرات من أبناء السويداء اليوم بمظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء لتجديد تأكيدهم على استمرار الإنتفاضة الشعبية بوجه النظام، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار 2254، والإنتقال السلمي للسلطة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “يمكنكم إعتقال ثائر لكنكم لا يمكنكم إعتقال ثورة”، و”لن نغير عنواننا التاريخي تحت أي ظرف أو مسمى”، و”لم يشهد تاريخ البشرية مثل سجونكم ووحشيتكم”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مشاركة العشرات من المواطنين بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مطالبين بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “غطاء وحذاء أقصى ما يحلم به طفل في وطن لم يعرف منه سوى الخيمة”، و”الشعب السوري واحد”، مرددين هتافات مناهضة للنظام وحكومته.