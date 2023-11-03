مطالبين بالحرية وتطبيق القرار الأممي 2254.. استمرار الاحتجاجات السلمية في السويداء لليوم 79 على التوالي

محافظة السويداء: توافد أبناء السويداء وأريافها، إلى مركز المدينة للمشاركة بالمظاهرة المركزية في اليوم 79 للمظاهرات المتواصلة.

ودعا ناشطون للتظاهر اليوم “لنصرة غزة”، والمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة.

ويطالب المنتفضون مع استمرار المظاهرات للشهر الثالث على التوالي، تطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس النظام بشار الأسد وإسقاط نظامه، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه.

وأشار المرصد السوري في1 تشرين الثاني الجاري إلى انطلاق مظاهرة في السويداء بعبارات “نريد الحرية”.. “نريد السلام”.. “أوقفوا الحرب”..”من أجل دولة ديمقراطية علمانية”.. “2254” في ساحة الكرامة السير وسط مدينة السويداء، تأكيدا على مطالبهم المشروعة السلمية، في ظل استمرارها في اليوم 77 على التوالي، وسط ترديد شعارات مناوئة لرأس النظام السوري وحكومته.