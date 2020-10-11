مطالبين بالمعتقلين وإيقاف الاعتقالات التعسفية.. محتجون يقطعون الطرقات في بلدة النعيمة شرقي درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، احتجاجات تشهدها بلدة النعيمة مع ساعات الصباح الأولى، حيث قام المحتجون بإغلاق الشوارع في البلدة وحرق الإطارات المطاطية، وذلك كردة فعل على الاعتقالات التعسفية لأجهزة النظام الأمنية مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.

ونشر المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، أن العشرات من أهالي مدينة طفس بريف درعا الغربي، خرجوا في مظاهرة حاشدة، تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين في سجونه.

وهتف المتظاهرون ضد النظام السوري والميليشيات الإيرانية “عاشت سورية ويسقط بشار الأسد”.