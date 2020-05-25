مطالبين بانسحاب قوات النظام وعودة المهجرين قسراً.. الآلاف من أهالي وسكان إدلب يخرجون بمظاهرة حاشدة على اتستراد سراقب – سرمين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مظاهرة حاشدة على اتستراد سراقب – سرمين بريف إدلب الشرقي، خرج بها الآلاف من أهالي وسكان إدلب، مطالبين بانسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها خلال العملية العسكرية الأخيرة، وعودة المهجرين من تلك المناطق إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة وإسقاط النظام.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المظاهرة انقسمت إلى قسمين، القسم الأول توجه إلى المنطقة الواقعة بين سرمين ومدينة إدلب، بينما اتجه القسم الآخر إلى النقطة التركية الواقعة بالقرب من مدينة سراقب شرق إدلب، كما جرى رفع راية الثورة السورية، وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات إلى بدء توافد المدنيين نحو اتستراد سراقب – سرمين، للخروج بمظاهرة حاشدة، تطالب بانسحاب قوات النظام بالخروج من مناطقهم لضمان عودة النازحين والمهجرين إلى بلداتهم وقراهم.

عدسة المرصد السوري من اتستراد سراقب – سرمين ترصد مظاهرة حاشدة خرج بها الآلاف من أهالي وسكان إدلب مطالبين بانسحاب قوات النظام وعودة المهجرين إلى مناطقهم

عدسة المرصد السوري من اتستراد سراقب – سرمين ترصد مظاهرة حاشدة خرج بها الآلاف من أهالي وسكان إدلب مطالبين بانسحاب قوات النظام وعودة المهجرين إلى مناطقهم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 25, 2020