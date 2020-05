مطالبين بانسحاب قوات النظام وعودة المهجرين قسراً.. الآلاف من أهالي وسكان إدلب يخرجون بمظاهرة حاشدة على اتستراد سراقب – سرمين

عدسة المرصد السوري من اتستراد سراقب – سرمين ترصد مظاهرة حاشدة خرج بها الآلاف مطالبين بانسحاب قوات النظام وعودة المهجرين إلى مناطقهم

عدسة المرصد السوري من اتستراد سراقب – سرمين ترصد مظاهرة حاشدة خرج بها الآلاف من أهالي وسكان إدلب مطالبين بانسحاب قوات النظام وعودة المهجرين إلى مناطقهم

