مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية ورفضاً للتجنيد الإجباري.. وقفة احتجاجية لمدرسين في بلدة الشحيل شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري من ريف دير الزور الشرقي، بأن معلمين ضمن بلدة الشحيل عمدوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية في البلدة، احتجاجاً على واقعهم وقرار التجنيد الإلزامي في مناطق الإدارة الذاتية، حيث جرى إصدار بيان حصل المرصد السوري على نسخة منه: “نحن أهالي الشحيل ومعلمي وطلاب وتلاميذ الشحيل نطالب بما يلي :

١- تحسين الوضع المعيشي

٢- زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع الراهن

٣- رفض التجنيد الإجباري بشكل كامل”

المرصد السوري أشار في يناير/كانون الثاني المنصرم، بأن المدارس في بلدة الشعفة ضمن الريف الشرقي لدير الزور، والتابعة لمركز السوسة التربوي، أُغلقت بشكل كامل من قِبل القائمين عليها، حتى يتم إيقاف قرار “الحماية الذاتية” الذي يقضي بفرض التجنيد الإلزامي بحق المدرسين والموظفين، كما رصد المرصد السوري وقفة احتجاجية للطلاب وأولياء أمورهم أمام إحدى المدارس في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، رفضاً لاستمرار قوات سوريا الديمقراطية بتحويل المدرسة إلى مقر عسكري، بالرغم من دوام الطلاب بها، كما طالبوا “التحالف الدولي” بإخراج قوات سوريا الديمقراطية من المدرسة، ورصد المرصد السوري أيضا مظاهرة جديدة خرج بها العشرات من الأهالي والمقيمين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، مطالبين قوات سوريا الديمقراطية بإلغاء التجنيد الإلزامي ومحاربة الفساد ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”.