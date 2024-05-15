مطالبين بتطبيق القرار 2254.. استمرار الحراك السلمي في السويداء

محافظة السويداء: شارك مواطنون ومواطنات، اليوم، في وقفة جديدة بساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، مطالبين بتطبيق القرار الأممي 2254، ووحدة سوريا وإقامة انتخابات حرة، في يوم جديد من أيام الحراك الشعبي المستمر بالسويداء منذ تسعة أشهر.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن العشرات من أبناء مدينة السويداء تجمعوا في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين رافعين لافتات كتب عليها “العلمانية هي تحييد الدين والدولة عن بعضهما” ولافتات أخرى.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي دعوة للخروج في مظاهرة رفضاً لإعلان موعد انتخابات مجلس الشعب و استمرار الاحتجاجات السلمية في المدينة، حيث تجمع عدد من أهالي مدينة السويداء أمام مكتب أعضاء مجلس الشعب معلقين لافتة كتب عليها “مجلس الغفيانين فيقوا.. راحت البلد.. باعها الولد”.