مطالبين بتعديل “امتحان القبول الجامعي”.. وقف احتجاجية أمام جامعة “روج آفا” بالقامشلي

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية نفذها شبان وشابات أمام “جامعة روج آفا” الواقعة بمدينة القامشلي بريف الحسكة، وذلك اعتراضاً على نتائج امتحان القبول الجامعي، وتحدث المحتجون عن ضيق الوقت قياساً بالكم الكبير من الأسئلة المطروحة في امتحان القبول، مطالبين بتعديل ذلك من قبل إدارة الجامعة.

عدسة المرصد السوري ترصد وقفة احتجاجية لشبان وشابات أمام جامعة “روج آفا” في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لتعديل “امتحان القبول الجامعي”