مطالبين بتوفير “المازوت” والإفراج عن المعتقلين.. مظاهرة لأهالي قرية خاضعة لسيطرة قسد شرقي دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج العشرات من أبناء قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، بمظاهرة في القرية، مطالبين بتوفير مادة المازوت والإفراج عن المعتقلين المدنيين لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث قاموا بقطع الشارع العام وحرقوا إطارات مطاطية، ورصد المرصد السوري اليوم، خروج مظاهرة جديدة في منطقة العزبة شمالي مدينة دير الزور، احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإلزامي ضمن قوات “الدفاع الذاتي”،

فيما وثق المرصد السوري يوم أمس، إصابة طفل بجروح نتيجة إطلاق الرصاص من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريق مظاهرة خرجت في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور، احتجاجاً على احتجاز الدراجات النارية و على قرار “التجنيد الإلزامي”.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 22 ديسمبر/كانون الأول الفائت، إصابة امرأة برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريقهم لتجمعات المواطنين أمام محطة الجزيرة للمحروقات في مدينة الشدادي بريف الحسكة، حيث تعرضت لطلق ناري في الرأس، وأُسعفت إلى المستشفى.