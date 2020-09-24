مطالبين بخروج “الاحتلالين التركي والأمريكي” على حد وصفهم.. موالون للنظام يتظاهرون في ريف القامشلي الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة خرج بها أشخاص موالين للنظام السوري في قرية تل سطيح بريف القامشلي الجنوبي، للمطالبة بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي من سوريا على حد وصفهم.

ونشر المرصد السوري في 20 سبتمبر، ألقى مجهولون منشورات ورقية تدعو للانتفاضة في وجه “التحالف الدولي” في بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف دير الزور الشرقي، وجاء بالمنشورات ” أهلنا الكرام.. أصحاب النخوة والشهامة والكرامة، آن الأوان لنتكاتف ونتعاضد في مواجهة الغزاة والطامعين.. لا مكان للأمريكيين المجرمين على أرضنا، إنهم قتلة للنساء والأطفال والشيوخ، فلنعمل معاً على طردهم من ديارنا، ولنتخلص من شرورهم وآثامهم، إنهم يقصفون القرى والبلدات ويدمرون منازل الأبرياء ويعيثون الخراب والدمار لتحقيق مصالحهم وأطماعهم، لنقف صفاً واحداً في وجههم من أجل أن تعود سورية كما كانت واحة للأمان والاستقرار، من حقنا أن يحيا أبناؤنا حياة آمنة مطمئنة.