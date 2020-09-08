مطالبين بخروج “المحتلين” الأمريكي والتركي.. عشرات الأشخاص يتظاهرون في قرية موالية لقوات النظام جنوب غرب القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تظاهرة خرج بها عشرات المواطنين في قرية الدمخية التي يقطنها موالون لقوات النظام وعناصر من الدفاع الوطني، في ريف القامشلي الجنوبي الغربي، مطالبين بخروج “المحتلين” الأمريكي والتركي على حد وصفهم.

وكان المرصد السوري قد رصد في 18 يوليو المنصرم، خروج عدد من الأشخاص الموالين للنظام السوري بوقفة احتجاجية في قرية فرفرة بريف مدينة القامشلي، حيث طالب المحتجون بخروج “القوات الأمريكية والقوات التركية” من الأراضي السورية.