مطالبين برحيل “الجولاني” والكشف عن مصير المعتقلين.. العشرات يتظاهرون في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب: خرج العشرات من المواطنين اليوم في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي بمظاهرة شعبية مطالبين برحيل قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”، والكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون “الهيئة”، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “نريد قضاء مستقل نزيه يحاكم القوي قبل الضعيف والقائد قبل الجندي”، و” صدق الجولاني حين قال لا يوجد لديه سجون فالحقيقة لديه مسالخ بشرية وليست سجون”.

وفي 23 شباط الجاري، فارق عنصر من “جيش الأحرار” حياته تحت وطأة التعذيب في أحد معتقلات “الهيئة” بعد اعتقاله 8 أشهر بتهمة العمالة لـ ”التحالف الدولي”.

ولا تزال هيئة تحرير الشام تنفذ عقوبة الإعدام بحق من تثبت عليهم تهمة العمالة لجهة تعتبرها معادية لها، إضافة إلى هؤلاء الذين ثبت تورطهم بعمليات قتل وتفجيرات في مناطق نفوذها وفق زعمها، بينما تجري المحاكم بما يخص تهمة العمالة بعيدة عن الإعلام في غرفها المظلمة.