مطالبين بفدية مالية كبيرة لقاء الإفراج عنه.. مجهولون يختطفون مواطناً في ريف السويداء

محافظة السويداء: أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة على اختطاف مواطن يبلغ من العمر 50 عاماً من أبناء قرية ريمة حازم بريف السويداء، حيث أقدم المسلحون على اقتحام منزله وضربه وتكبيل يديه ورميه داخل إحدى السيارات ثم انطلقوا به باتجاه جهة مجهولة، وتواصل الخاطفون مع ذويه مطالبين بفدية مالية كبيرة لقاء الإفراج عنه وتهديد ذويه بقتله في حال عدم دفع الفدية المالية المطلوبة.

وفي 27 أيلول الجاري، اختطف شابان، من أبناء مدينة بصرى الشام في درعا، بعد خروجهما من سوق المواشي في ريف السويداء الغربي، وتوجههما إلى قرية المنصورة بالسويداء، حيث سلكا طريقا يتواجد عليه حاجزين للتفتيش تابعين لقوات النظام.

على صعيد متصل، اختطف مسلحون مجهولون شاباً، من أمام منزله في قرية ريمة حازم بريف السويداء الغربي، بعد عودته من محله التجاري في مدينة السويداء، دون معرفة السبب.