مطالبين “تحرير الشام” بإطلاق سراح زميلهم في الجامعة.. وقفة احتجاجية لطلاب جامعة “حلب الحرة” في مدينة إعزاز شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية نظمها طلاب جامعة “حلب الحرة” في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم في الجامعة من سجون هيئة “تحرير الشام”، بعد أن جرى اعتقاله من قِبل الهيئة قبل أيام من مدينة أطمة الحدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، على خلفية مشادة كلامية بينه وبين عناصر القوى الأمنية في “تحرير الشام” أثناء قيامهم باعتقال قريب له بتهمة الإنتماء لـ”حزب التحرير الإسلامي”.

ونشر المرصد السوري، في 29 أغسطس/آب، أن القوى الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، بدأت بحملة واسعة ضد منتسبي “حزب التحرير الإسلامي” في بلدة أطمة الواقعة عند الحدود مع لواء اسكندرون شمال إدلب، واعتقلت العشرات من منتسبي الحزب بعد مداهمة منازلهم وأماكن تواجدهم، تزامن ذلك مع قيام عناصر “تحرير الشام” باقتحام مظاهرة نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة، وسط إطلاق رصاص عشوائي لتفريق المظاهرة.