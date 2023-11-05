مطالة بفدية مالية قدرها 5 آلاف دولار.. عصابة خطف تختطف شاب أثناء محاولته دخول الأراضي اللبنانية بريف حمص

محافظة حمص: أقدمت عصابة خطف على اختطاف شاب ينحدر من بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، وذلك أثناء محاولته العبور نحو الأراضي اللبنانية الشهر الفائت، في منطقة وادي خالد بريف حمص، حيث تواصلت العصابة مع ذوي الشاب عبر تطبيق “واتس آب” مطالبة بفدية مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، وأرسلت لذويه مقاطع فيديو تظهر تعرضه للضرب بهدف الضغط عليهم لدفع الفدية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 تشرين الثاني الجاري، إقدام أفراد عصابة مسلحة على خطف طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من داخل مزرعة والده على أطراف مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، دون معرفة مصيره أو مطالب الخاطفين حتى اللحظة.