مظاهرات بعدة مناطق في إدلب تنديداً بالإساءة للرسول محمد ودعوات لخروج تظاهرات أُخرى

ونشر المرصد السوري أمس، أن إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، منعت إدخال كافة المنتجات الفرنسية إلى مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” في شمال غرب سورية، رداً على “الإساءات المتكررة” لـ”الرسول محمد” من قبل الرئيس الفرنسي.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا، وبناء على توجيهات الحكومة السورية المؤقتة منع دخول البضائع الفرنسية عبر المعبر بسبب “مستجدات الأحداث الأخيرة المتعلقة بالإساءة المتعمدة للإسلام ورموزه”.

يذكر أن البضائع الفرنسية مفقودة منذ سنوات ضمن مناطق ريفي حلب وإدلب، بسبب ارتفاع أسعارها.

على صعيد متصل، عبر أشخاص في إدلب عن غضبهم بسبب الإساءات المتكررة، عبر وضع “العلم الفرنسي” تحت أقدام المارة عند ساحة الساعة بإدلب المدينة.

كما وضع علم “فرنسا” على الطريق، لدعسه من قبل المارة، قرب أحد الحواجز الأمنية لهيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي.