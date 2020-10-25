مظاهرات جديدة ضمن مناطق عمليتي “نبع السلام وغصن الزيتون” ضد تصريحات الرئيس الفرنسي “ماكرون” المسيئة للنبي محمد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرات جديدة مناوئة للتصريحات المسيئة للنبي محمد من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها حيث خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة ضمن مناطق نفوذ غرفة عمليات “نبع السلام”، كما خرجت مظاهرة مماثلة في ناحية جنديرس بريف عفرين، ضمن مناطق غرفة عمليات “غصن الزيتون”.

ورصد المرصد السوري اليوم الأحد، تظاهرة خرج بها أهالي وسكان مدينة “تل أبيض” الواقعة في ريف الرقة الشمالي ضمه مناطق غرفة عمليات “نبع السلام” عند الحدود السورية – التركية، ضد تصريحات الرئيس الفرنسي “ماكرون” المسيئة للنبي محمد، تزامنا مع دعوات للخروج باحتجاجات أُخرى في مناطق غرفة عمليات كل من “نبع السلام” و”غصن الزيتون” و “درع الفرات” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، خروج ثلاث تظاهرات في مدينة إدلب وبنش وكللي ضمن محافظة إدلب، تنديداً بالإساءة التي وجهها الرئيس الفرنسي “ماكرون” للنبي محمد “ص”، تزامنا مع دعوات لخروج تظاهرات أُخرى في وقت لاحق من اليوم.