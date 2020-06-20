 مظاهرات في محافظة درعا تطالب بإسقاط النظام وخروج “الميليشيات الإيرانية” من سورية

خرج أهالي مدينة بصرى الشام في ريف درعا، اليوم، في مظاهرة تطالب بإخراج المليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني من سورية.

وهتف المتظاهرون ضد النظام ونادوا باسقاطه، وحملوه المسؤولية الكاملة في استمرار الفلتان الأمني في المحافظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مظاهرة خرج بها عشرات المواطنين في بلدة الجيزة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، وإخراج المعتقلين القابعين في أقبية النظام.

تزامنا مع ذلك، رصد السوري وقفة إحتجاجية لأهالي درعا البلد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري وإخراج “المليشيات الإيرانية” و”حزب الله” اللبناني من سورية.