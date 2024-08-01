مظاهرات واعتصامات في عفرين والباب بريف حلب تطالب برفع الوصاية التركية وإطلاق سراح المعتقلين

محافظة حلب: شهدت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ضمن منطقة “غصن الزيتون” مساء أمس مظاهرة مناهضة لتركيا جابت شوارع المدينة تحت شعار “النظام التركي مالو حليف”، مطالبين باستعادة القرار العسكري ورفع الوصاية التركية عن المنطقة.

وفي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصم الأهالي مساء أمس أمام دوار أبو غنوم، وسط إشعال إطارات مطاطية تعبيراً عن استيائهم من ممارسات الشرطة العسكرية، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

وشهدت منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” خلال الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات رافضة لتركيا وأجهزتها الأمنية، بعد الحديث عن التقارب بين النظامين التركي والسوري، مما أدى إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت المشاركين في المظاهرات.

وفي 29 تموز الماضي، اعتقلت الشرطة العسكرية بشكل تعسفي شاباً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي ضمن مناطق “درع الفرات” التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بتهمة المشاركة في المظاهرات الرافضة للتقارب بين النظامين التركي والسوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.