مظاهرة أمام “المسجد العمري” تطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم

خرج عشرات من سكان مدينة درعا في مظاهرة أمام ساحة المسجد العمري في درعا البلد، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصيرهم.

وخرجت مظاهرة شعبية في مدينة طفس، في 28 حزيران الفائت، طالب المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج المليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني من البلاد.

وتحول تشييع أحد قتلى عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس إلى مظاهرة حاشدة في بلدة كحيل بريف درعا، في 26 حزيران الفائت، وهتف المشيعون ضد قوات النظام والأفرع الأمنية وطالبوا بإسقاط النظام.