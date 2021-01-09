مظاهرة جديدة للأهالي في ريف دير الزور الشرقي تطالب بإلغاء التجنيد الإلزامي ومحاربة الفساد

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، مظاهرة جديدة خرج بها العشرات من الأهالي والمقيمين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، مطالبين قوات سوريا الديمقراطية بإلغاء التجنيد الإلزامي ومحاربة الفساد ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى خروج مظاهرة حاشدة للأهالي في منطقة العزبة بريف دير الزور، وبمشاركة أبناء القُرى السبع الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع طريق دير الزور – الحسكة بالإطارات المشتعلة تعبيراً عن رفضهم لسياسة قوات قوات سوريا الديمقراطية من خلال فرضها التجنيد الإلزامي، وحرق الدراجات النارية.