مظاهرة حاشدة في عفرين تطالب “أردوغان والوالي” بوقف الانتهاكات بحق أهالي المنطقة والمهجرين إليها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة حاشدة خرجت في مدينة عفرين بعد ظهر اليوم الجمعة، جابت أحياء المدينة وتوجهت نحو مقر السرايا السابق ومقر “والي عفرين” الحالي، وهتف المتظاهرون بشعارات طالبت “والي عفرين” بالتدخل للحد من الانتهاكات اليومية التي تُمارس بحق أبناء عفرين، والمهجرين المدنيين من باقي المحافظات السورية إلى المنطقة، وهتفوا بشعارات مطالبين الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بالتدخل لإخراج المقرات العسكرية التابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، من الأحياء السكنية في المدينة.

يأتي ذلك عقب قتال دموي اندلع أمس بين مسلحين من “فرقة الحمزة” من جهة، ومسلحين من أبناء الغوطة الشرقية بمؤازرة بعض العناصر من الفصائل الأخرى، جراء قيام عنصر من “فرقة الحمزة” بقتل مُهجر من الغوطة الشرقية بعد رفضه إعطاءه مواد غذائية دون أن يدفع ثمنها، ليتطور الخلاف إلى عراك مسلح أسفر عن استشهاد طفل من مهجري معرة النعمان وطفل آخر لم تعرف هويته إذا ما كان مقاتل ضمن صفوف “فرقة الحمزة” أم مدني.