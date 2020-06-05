مظاهرة شعبية جديدة في مدينة الشدادي تطالب بمحاكمة المسؤولين عن مقتل أحد المتظاهرين وتحسين الوضع المعيشي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مظاهرة حاشدة جديدة، خرج بها أهالي مدينة الشدادي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة الجنوبي، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين عن مقتل أحد المتظاهرين يوم أمس برصاص “قوى الأمن الداخلي”، كما جدد المتظاهرون مطالبهم بتحسين الوضع المعيشي

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي مدينة الشدادي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة الجنوبي، تنديداً بالوضع المعيشي والغلاء الفاحش الذي تشهده المنطقة، وعمد المتظاهرون بإغلاق الطرق وإشعال الإطارات المطاطية

فيما عمدت قوى الأمن الداخلي بالتصدي للمظاهرة وإطلاق الرصاص الحي بغية تفريقها، ما أدى لسقوط عدة جرحى في صفوف المدنيين، كما توفي أحد المتظاهرين ولم ترد معلومات مؤكدة حول طبيعة، ويرجح أنه بطلق ناري من قبل الأسايش، وسط توتر كبير يسود المنطقة حتى اللحظة.