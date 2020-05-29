مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إدلب تطالب بإسقاط النظام وعودة المهجرين إلى مناطقهم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة خرج بها أهالي وسكان مدينة إدلب، رافعين رايات وشعارات يطالبون خلالها بالحرية وإسقاط النظام السوري، بالإضافة لانسحاب قوات النظام من المناطق التي بسط سيطرتها عليها مؤخراً وعودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم.

وأشار المرصد السوري في الـ 25 من الشهر الجاري، إلى مظاهرة حاشدة على اتستراد سراقب – سرمين بريف إدلب الشرقي، خرج بها الآلاف من أهالي وسكان إدلب، مطالبين بانسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها خلال العملية العسكرية الأخيرة، وعودة المهجرين من تلك المناطق إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، رافعين شعارات تطالب بالحرية والعدالة وإسقاط النظام.

عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب تطالب بإسقاط النظام السوري وعودة المهجرين إلى مناطقهم

عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب تطالب بإسقاط النظام السوري وعودة المهجرين إلى مناطقهم عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب تطالب بإسقاط النظام السوري وعودة المهجرين إلى مناطقهم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 29, 2020