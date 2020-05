مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إدلب تطالب بإسقاط النظام وعودة المهجرين إلى مناطقهم

عدسة المرصد السوري ترصد مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب تطالب بإسقاط النظام السوري وعودة المهجرين إلى مناطقهم

