مظاهرة ضد سياسية قوات سوريا الديمقراطية وقطع لطريق دير الزور – الحسكة بالإطارات المشتعلة من قِبل المتظاهرين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج مظاهرة حاشدة للأهالي في منطقة العزبة بريف دير الزور، وبمشاركة أبناء القُرى السبع الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع طريق دير الزور – الحسكة بالإطارات المشتعلة تعبيراً عن رفضهم لسياسة قوات قوات سوريا الديمقراطية من خلال فرضها التجنيد الإلزامي، وحرق الدراجات النارية.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت يوم أمس، أن المدارس في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، أُغلقت من قبل القائمين والإداريين عليها، وذلك احتجاجاً على قرار “الحماية الذاتية” بفرض التجنيد بحق المدرسين والموظفين بشكل إلزامي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، والذي بدأ بتوزيع دعوات لموظفي “الإدارة الذاتية” بمحافظة دير الزور طالت المعلمين منهم.

ونشر المرصد السوري في 4 يناير/كانون الثاني، أن العشرات من أبناء قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، خرجوا بمظاهرة في القرية، مطالبين بتوفير مادة المازوت والإفراج عن المعتقلين المدنيين لدى قوات سوريا الديمقراطية، حيث قاموا بقطع الشارع العام وحرقوا إطارات مطاطية، ورصد المرصد السوري، خروج مظاهرة جديدة في منطقة العزبة شمالي مدينة دير الزور، احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإلزامي ضمن قوات “الدفاع الذاتي”، فيما وثق المرصد السوري أمس الأول، إصابة طفل بجروح نتيجة إطلاق الرصاص من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريق مظاهرة خرجت في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور، احتجاجاً على احتجاز الدراجات النارية و على قرار “التجنيد الإلزامي”.