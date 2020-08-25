مظاهرة في ريف دير الزور الشرقي تطالب قسد والتحالف الدولي بالإفراج عن معتقلي “الشعيطات”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي منطقة “الشعيطات” في قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، طالبت قسد والتحالف الدولي بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء “الشعيطات” القابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وعمد المتظاهرون إلى قطع الطريق الرئيسية في قرية “أبو حمام” من خلال حرق الإطارات المطاطية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 21 أغسطس الجاري، خروج مظاهرة لمهجرين من مناطقهم، ممن نزحوا إلى بلدة “العزبة” بريف دير الزور الشرقي، تطالب قوات “التحالف الدولي” و”قسد” باستعادة مناطقهم الواقعة شرقي الفرات من قبضة النظام السوري والميليشيات الإيرانية، حيثُ رفعوا لافتات كتب عليها: “التحالف الدولي لابديل عن تحرير قرانا – قوات سوريا الديمقراطية يكفي مماطلة.. نريد قرانا – إلى قوات النظام والميليشيات الإيرانية أُخرجوا من قرانا”.