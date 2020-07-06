مظاهرة في كفريا احتجاجا على تجاوزات المقاتلين الأوزبك ومطالبتهم بإخلاء منازل اتفاق “المدن الأربعة”

خرجت مظاهرة في ساحة قرية كفريا شمال إدلب، أمس، تطالب المقاتلين الأجانب بالخروج من القرية، ردا واحتجاجا على بلاغات بحق بعض العائلات التي تقطن القرية، أصدرها فصيل الأوزبك، تطالبهم بإخلاء المنازل التي يسكنوها.

وفي سياق ذلك، استقدم فصيل الأوزبك تعزيزات عسكرية انتشرت على أطراف القرية منعا لأي هجوم من الأهالي.

ولا يزال التوتر يسود القرية وسط تكاتف السكان هناك مع بعضهم البعض ضد عناصر الأوزبك.

ويسكن قرية كفريا عائلات مهجرة من محافظات حمص ومحافظتي دمشق وريفها ومناطق أخرى، نقلوا إلى القرية بعد اتفاق المدن الأربعة في العام 2017، حيث بدأ النظام في تنفيذ عمليات تهجير طائفية من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب المعروفتين بالأكثرية الشيعية، مقابل تهجير عوائل ومقاتلي بلدتي الزبداني ومضايا الواقعتين في ريف دمشق الغربي.

وجرى الاتفاق بوساطة قطرية بين إيران والميليشيات الشيعية وعدد من الفصائل المعارضة والجهادية، أبرزها هيئة تحرير الشام، وحركة أحرار الشام، وجيش الإسلام.