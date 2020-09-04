مظاهرة في منطقة العزبة شمالي دير الزور تطالب التحالف الدولي بإخراج قوات النظام والإيرانيين من مناطقهم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج مظاهرة للنازحين من قرى “الطابية وخشام ومراط ومظلوم وحطلة والحسينية والصالحية” الواقعة تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلى منطقة العزبة الواقعة شمال دير الزور، حيث تجمهر عشرات المواطنين النازحين إلى العزبة ضمن مناطق “قسد”، مطالبين قوات التحالف الدولي بطرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من قُراهم، تحت مسمى ” لاتراجع عن مطالبنا، وأين التحالف الدولي من مظاهرتنا”.

ونشر المرصد السوري في 28 أغسطس/آب المنصرم، خرج العشرات من أهالي ريف دير الزور المهجرين، اليوم، في مظاهرة حاشدة في قرية العزبة الخاضعة لنفوذ “قسد”.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لطرد الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية من قراهم وبلداتهم في جمعة “لا بديل عن طرد النظام وأعوانه”.