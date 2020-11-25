مظاهرة لأهالي وسكان عين عيسى شمالي الرقة تنديداً بالصمت الروسي حول الاستهدافات التركية المتصاعدة على المنطقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الأربعاء، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان عين عيسى شمالي الرقة، تنديداً بالصمت الروسي إيذاء الاستهدافات التركية المتصاعدة على المنطقة، من قصف صاروخي مكثف وهجمات للفصائل الموالية لها.

ورصد المرصد السوري في 18 الشهر الجاري، وقفة احتجاجية أهالي وسكان ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، عند القاعدة الروسية في عين عيسى، وذلك احتجاجاً وتنديداً بالصمت الروسي عن القصف التركي المتواصل على المنطقة، دون أي ردة فعل وتدخل من قبل الروس.