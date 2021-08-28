مظاهرة للأهالي بريف دير الزور الشرقي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين قابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية

محافظة دير الزور: خرجت صباح اليوم مظاهرة للأهالي عند دوار الدلة في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي للمطالبة بإطلاق سراح العشرات من أبنائهم القابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، بعد اعتقالهم على عدة مراحل في وقت سابق بتهم مختلفة ، وهدد المتظاهرون بالتصعيد في الأيام القادمة في حال لم يتم الإفراج عن المعتقلين .

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أشار مساء الأمس إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من مروحيات “التحالف الدولي” داهمت عدة منازل في بلدة الباغوز قرب الحدود العراقية السورية، وطلب عناصر قسد من الأهالي عدم الخروج من منازلهم، في حين جرى اشتباك مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ونتج العملية عن اعتقال عدة أشخاص.