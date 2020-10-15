مظاهرة للكوادر التربوية والطلاب وموالين للنظام تنديداً بما أسموه “استيلاء قسد على المدارس وإغلاقها” في القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع العشرات من الكوادر التربوية والطلاب وموالين للنظام أمام المجمع التربوي في مدينة القامشلي تنديداً بما أسموه “استيلاء قوات سوريا الديمقراطية على المدارس وإغلاقها”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، تظاهرة خرج بها العشرات من موالي النظام السوري وطلاب المدارس أمام المركز الثقافي في مدينة القامشلي ضمن محافظة الحسكة، مرددين شعارات تطالب بخروج الاحتلالين التركي والأمريكي من سورية “على حد وصفهم”.