مظاهرة مسائية في بنش تطالب بعودة المهجرين إلى مناطقهم واحتجاجا على الرسومات المسيئة لـ”الرسول محمد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج مظاهرة مسائية في مدينة بنش شرق مدينة إدلب.

وطالب المتظاهرون بعودة المهجرين إلى منازلهم في ريف إدلب وحماة وطرد قوات النظام منها.

كما ندد المتظاهرون بالرسومات المسيئة لشخص “الرسول محمد”.

وكان قيادي سابق في هيئة تحرير الشام قد أحرق أعلام الدنمارك والسويد احتجاجا على تلك الرسومات وحرق “القرآن الكريم”.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، مظاهرة احتجاجية وسط المدينة، تضامنا مع العالم الإسلامي ونصرة لـ” الرسول محمد”،على خلفية نشر صحيفة “شارلي إبيدو” الفرنسية رسومات مسيئة له.

وهتف المتظاهرون ضد من يدعون بحرية المعتقدات ويأمرون بإثارة الفتن الدينية والطائفية ودعوا إلى محاسبة هؤلاء “المتطرفين”.

وكان أهالي مدينة إدلب دعوا إلى مظاهرة مسائية بعنوان “إلّا رسول الله”، في ساحة الساعة بمدينة إدلب.