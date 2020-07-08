مظاهرة مسائية في مدينة إدلب تأكيدا على استمرارية الثورة وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين 

خرج العشرات من أهالي إدلب والمهجرين إليها في مظاهرة مسائية، اليوم، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام دون قيد أو شرط، وأكدوا على الاستمرار في الثورة حتى إسقاط النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حزيران الفائت، مظاهرات خرجت في عدة مناطق سورية، تحت شعار “معتقلينا ليسوا أرقاما انقذوا معتقلينا”، حيث تظاهر العشرات في كل من، مدينة إدلب، وبلدتي كللي وأطمة شمالي إدلب، طالب من خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في سجون النظام، وإسقاط النظام السوري ورأس هرمه، بالإضافة لشعارات أكدت على ثوابت الثورة السورية.