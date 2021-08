مظلوم عبدي: ملتزمون بمحاربة “داعش” ولن نكون قوة تهدد جيرانها

جددت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التزامها بمحاربة “داعش” إلى جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وأكدت أنها لن تكون قوة “تهدد استقرار جيرانها”.

وقال القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي إن قواته تجدد الالتزام بالعمل مع الشركاء في “التحالف الدولي لمحاربة داعش”.

وفي تغريدة عبر “تويتر” أشار عبدي إلى أن “قسد” قوة سورية مهمتها الدفاع عن مكاسب الشعب السوري، وأنها “ليست ولن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها”.

We renew our commitment to the D-ISIS mission with our @CJTFOIR partners on this occasion we remind that the SDF is a Syrian force whose duty is to defend the gains of the Syrian people and that the SDF has not and will not be a force that threatens the stability of its neighbors pic.twitter.com/ppnhnUelU6

