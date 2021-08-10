المرصد السوري لحقوق الانسان


قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني خلال مقابلة مع رويترز يوم الخميس. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

مظلوم عبدي: ملتزمون بمحاربة “داعش” ولن نكون قوة تهدد جيرانها

جددت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التزامها بمحاربة “داعش” إلى جانب قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وأكدت أنها لن تكون قوة “تهدد استقرار جيرانها”.

وقال القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي إن قواته تجدد الالتزام بالعمل مع الشركاء في “التحالف الدولي لمحاربة داعش”.

وفي تغريدة عبر “تويتر” أشار عبدي إلى أن “قسد” قوة سورية مهمتها الدفاع عن مكاسب الشعب السوري، وأنها “ليست ولن تكون قوة تهدد استقرار جيرانها”.

يذكر أن رئيسة الهيئة التنفيذية لـ “مجلس سوريا الديمقراطية” في الشمال السوري إلهام أحمد، أعلنت قبل أيام أنه من المتوقع أن تحدث انسحابات أمريكية في المناطق التي تتواجد فيها قواتها.

وأضافت القيادية الكردية في حوار مع RT أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية مؤقت، واعتبرت أن “انسحاب الأمريكيين من سوريا سيؤثر على استراتيجيتهم” وأعربت عن أمنيتها بأن تستمر الشراكة معهم حتى الوصول إلى حل في سوريا.

المصدر: روسيا اليوم

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