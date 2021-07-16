مظلوم عبدي يدعو المجتمع الدولي لوقف الاحتلال التركي عن نبش المقابر في عفرين

مظلوم عبدي يدعو المجتمع الدولي لوقف الاحتلال التركي عن نبش المقابر في عفرين

دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال، مظلوم عبدي، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف الاحتلال التركي عن نبش مزار الشهداء وحماية مدينة عفرين المحتلة من جرائمه ضد الإنسانية.

وقال عبدي في تغريدة على تويتر، إن الاحتلال التركي نبش مزاراً للشهداء في عفرين الذي سقطوا دفاعاً عن مدينتهم أثناء عزوها عام ألفين وثمانية عشر، ومن ثم زوّر الحقائق وقدّمها للرأي العام العالمي على أنها مقبر جماعية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف الاحتلال التركي عن إبادته لأهالي عفرين وحمايتها من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان الاحتلال التركي قد نبش مزاراً للشهداء في عفرين المحتلة في الرابع عشر من تموز يوليو الجاري، وادعى أنها مقبرة جماعية تعود لمدنيين قتلوا قبل احتلال مدينة عفرين عام ألفين وثمانية عشر.