معارك جديدة بين “تنظيم الدولة” وقوات النظام ضمن مثلث حماة – حلب – الرقة.. وطائرات النظام تستهدف المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، طائرات حربية أقلعت من مطار التيفور العسكري في حمص، ونفذت عدة غارات جوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ناحية عقيربات ببادية حماة الشرقية، بالتزامن مع معارك عنيفة اندلعت مجددا بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، من جهة بادية حماة الشرقية.

ونشر المرصد السوري في الـ11 من يونيو، أن طائرات النظام الحربية واصلت استهدافها لمناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ناحية عقيربات ببادية حماة الشرقي، بالتزامن مع تمشيط قوات النظام والمسلحين الموالين لها لمنطقتي الرويضة وجنى العلباوي بحثاً عن خلايا من التنظيم، عقب الهجوم العنيف الذي نفذه الأخير على مواقع النظام، وفي السياق ذاته، وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، حيث بلغ تعداد قتلى عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى 21، بينما بلغ تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 13، جدير بالذكر أن التنظيم ينشط بشكل كبير جداً في مثلث حلب – حماة – الرقة ضمن البادية السورية.