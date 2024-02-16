معاملة سيئة للاجئين السوريين في تركيا: دعوات لتطبيق القانون الدولي والنأي بالملف عن الحسابات السياسية الضيقة

تستمر الحملات الأمنية في تركيا لتهجير اللاجئين السوريين أو ممن تسميهم السلطات “المهاجرين غير النظاميين”، حيث أصبح خبر اعتقال المخالفين أمراً عادياً.

وتسعى أنقرة لتسريع إجراءات ترحيل اللاجئين وتعتزم إعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2024.

ومؤخراً أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية بياناً حول عمليات ( الإخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب من بينهم السوريون أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة.

البيان الذي وقع عليه محامون من ذوي الدراية و الإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق إنتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين و عائلاتهم ، وأكد أنّ إجراءات مديريات الهجرة في هذا الميدان لا تتوافق / تتناسق مع مواد القانون التركي و لا مع مبادئ القانون الدولي.

وتعليقاً على هذه الانتهاكات الخطيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا ومحاولات إعادتهم دون أي ضمانات تذكر، قال مروان قواس، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، إنه في الوقت الذي يدّعي فيه وزير الداخلية التركي احترامه لحقوق اللاجئين في بلاده، ورفضه لإعادتهم قسراً إلى بلادهم، تقوم بعض مراكز الترحيل التابعة لمديريات الهجرة في بعض الولايات بالقبض على بعض السوريين تمهيداً لإعادتهم قسراً إلى مناطق الشمال السوري متبعة أساليب غير قانونية في استجوابهم من انتهاك لآدميتهم بإهانتهم، وتزوير أقوالهم، وتواقيعهم لإظهارهم كعائدين باختيارهم لا رغما عنهم، ومنع أهلهم، أو وكلائهم القانونيين من الاتصال بهم، أو الدفاع عنهم.

واعتبر، أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يعد مبدأً من أهم المبادئ الرئيسة في القانون الدولي العام، وهو حق إنساني نصت عليه الشرعة العالمية لحقوق الإنسان. والقانون الدولي للاجئين.

وعبّر عن الرفض القاطع للممارسات اللاإنسانية لمراكز الترحيل، ومديريات الهجرة في بعض الولايات تجاه كثير من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ من السوريين، بهدف إعادتهم قسراً إلى قرى ليست قراهم، وبلدات ليست بلداتهم، لافتاَ الى أن هذه الممارسات تتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 التي قننت حقوق اللاجئ بالحماية والأمان والعيش الكريم.

وتهيب المنظّمة بكافة مؤسسات المجتمع المدني التركي والعالمي بما فيها المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التدخل لدى السلطات التركية لعدم إجبار أي سوري على العودة إلى بلد غير بلده، أو قرية غير قريته في الشمال السوري إلا برضاه واختياره.