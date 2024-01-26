معبري الغزاوية ودير بلوط… صراع فصائلي على النفوذ يعرقل حرية تنقل المدنيين في مناطق الشمال السوري

تشهد مناطق الشمال السوري حالة من التوتر والاستياء الشعبي بسبب معاناة المدنيين من التعقيدات والإجراءات التي تفرضها الفصائل على المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في إدلب وريفها من جهة، ومناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي من جهة أخرى، وكثرة التجاوزات من قبل العناصر، وتعطيل حرية تنقل المواطنين.

هذه المعابر أوجدتها حالة الانقسام المناطقي الذي حدث في الشمال السوري نتيجة العمليات العسكرية والاقتتالات الفصائلية، لاسيما بعد أحداث الاقتتال الفصائلي في العام 2018 بين “هيئة تحرير الشام” من طرف وحركة أحرار الشام وفصيل صقور الشام وحركة “نور الدين زنكي” والتي انتهت بسيطرة “هيئة تحرير الشام” على مناطق واسعة في أرياف حلب وحماة وإدلب، وما تبع ذلك من عملية عسكرية واسعة لقوات النظام وبمساندة الطيران الحربي الروسي بين عامي 2019 و2020 والتي أنهت تواجد “هيئة تحرير الشام” في مناطق واسعة وحصرت سيطرتها في مناطق إدلب وريفها الشمالي والغربي، وأجزاء من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي.

“معبر الغزاوية” الذي يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” مع بلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ومعبر “دير بلوط” الذي يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي مع بلدة دير بلوط شمالي حلب، ويعتبران من النقاط الحيوية بالنسبة للتجارة المرتبطة غالباً بالفصائل و”هيئة تحرير الشام” إضافة لحركة تنقل السكان، إلا أنهما أصبحا مصدرًا للسخط والاحتقان بين السكان المحليين، ومن أبرز التعقيدات التي يعاني منها السكان هي إغلاق المعبرين بشكل كامل عند حدوث توترات عسكرية في المنطقة بين الطرفين مما يؤدي إلى تعطيل أعمال المواطنين وعرقلة حرية عبورهم وتنقلهم بين المنطقتين سواءاً للعمل أو الدراسة أو للحالات الضرورية مثل العلاج وغيرها أو حتى للزيارات، فيضطر الجميع هنا للانتظار لساعات طويلة أو عدة أيام أحياناً لإعادة حركة المعابر والسماح للمواطنين بالتنقل.

يقول (أ.ع) “33 عام” وهو صاحب سيارة يعمل عليها لنقل الطلبات الداخلية ويقطن في أحد مخيمات منطقة الدانا في ريف إدلب الشمالي، في حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان: في كل مرة تحدث فيها خلافات بين هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها من جهة وفصائل الجيش الوطني من جهة أخرى، يبدأ التوتر على معبري الغزاوية ودير بلوط الفاصلين بين منطقتي السيطرة، حيث يبدأ الطرفان بتفتيش السيارات بشكل دقيق جداً الأمر الذي يشكل طابور طويل من السيارات وتعطل أعمال ومصالح المواطنين وتأخرهم.

مضيفاً، من ناحية أخرى يغلق الطرفان أحياناً المعابر لساعات طويلة حتى يتم التوصل لاتفاق لإنهاء الخلاف العسكري وأحياناً يستمر الإغلاق لعدة أيام، وبهذا الإغلاق يتوقف التنقل بين منطقتي السيطرة ويتضرر الكثير من المواطنين لاسيما طلاب الجامعات والتجار وغيرهم، متسبباً ذلك بحالة احتقان بين المواطنين، فهي منطقة ذات بقعة جغرافية صغيرة تديرها حكومتين والعديد من الفصائل وكل منطقة لديها قوانين وإجراءات مختلفة.

ويتابع، عندما تريد السكن والاستقرار في مناطق إدلب وريفها فيجب أن تستخرج بطاقة شخصية تابعة لحكومة الإنقاذ ودفتر عائلة تابع لحكومة الإنقاذ وأن تكون السيارة الشخصية مرخصة من قبل مؤسساتها، حتى بالنسبة لطلاب الجامعة فكل منطقة لا تعترف بجامعات المنطقة الأخرى، وهذا كل انقسام في مناطق الشمال السوري التي يطلق عليها تسمية “المناطق المحررة”.

لافتاً أيضاً إلى أن عناصر الطرفين المتواجدين على معبري “دير بلوط” و”الغزاوية” يعلمون على سرقة المواطنين بكل الطرق والحيل، من فرض الضرائب و الإتاوات المالية على جميع الشاحنات التجارية لجميع أنواع السلع والمواد، إضافة لمنع هيئة تحرير الشام أصحاب السيارات من شراء مادة المازوت لسياراتهم من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، حيث يقوم عناصرها بتفتيش خزانات السيارات وقياس كمية المازوت ومعاقبة أصحاب السيارات الذين يشترون المازوت من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا بحجز سياراتهم وفرض ضريبة مالية بحقهم، ناهيك عن العديد من التعقيدات الأخرى التي ضاق بها المواطنون ذرعاً.

مطالباً الجهات العسكرية بتخفيف هذه الإجراءات والتعقيدات وعدم جعل المنطقتين أشبه بدولتين ضمن بقعة جغرافية صغيرة فليس هناك استقرار حتى الآن والمنطقة بكاملها تحت نيران الطائرات الحربية والصواريخ فيجب على الجهات المعنية تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة تنقلهم.

ينطلق الشاب (أ.س) عبر دراجته النارية كل أسبوع من أحد مخيمات منطقة دير حسان باتجاه معبر الغزاوية للتوجه إلى الجامعة في مدينة إعزاز، يقول في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان: أحياناً كثيرة أتأخر عن الجامعة بسبب إغلاق المعبر عندما تحدث توترات عسكرية بين الطرفين، وأحياناً أخرى أتأخر عن العودة إلى منزلي عندما يصادف التوتر العسكري مع وجودي في الجامعة، فضلاً عن الساعات الطويلة التي أقضيها أحياناً على المعبر في انتظار تفتيش السيارات أمامي، هناك تعقيد كبير غير مبرر من قبل طرفي السيطرة سواءاً من جهة هيئة تحرير الشام أو الفصائل الموالية لتركيا.

ويضيف، أشاهد أحياناً فرض الضرائب و الإتاوات على سيارات لتجار مدنيين يحملون مواد غذائية، كما أشاهد المضايقات بحق آخرين وتعديات العناصر وطريقة تعاملهم الغير أخلاقية مع المدنيين، وكأننا نعبر من دولة لأخرى.

مؤكداً بأن هذا الانقسام سيكون له عواقب مستقبلية على المنطقة حيث سيشكل ضغط كبير على المدنيين ومطالبتهم بإلغاء هذه المعابر والتوقف عن استغلال المدنيين والتضييق عليهم وسرقتهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار عدة مرات إلى خلافات وتوترات عسكرية بين كل من هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، كان من أبرزها مؤخراً عملية اعتقال القيادي المنشق عن هيئة تحرير الشام “أبو أحمد زكور” في عملية لها في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ضمن مناطق “درع الفرات”، وقد أدت هذه الخلافات لعرقلة حرية تنقل المواطنين عبر المعابر الفاصلة.