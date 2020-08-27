معظمها شاحنات مغلقة.. نحو 20 آلية تركية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان” بعد منتصف الليل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دخول رتل تركي جديد نحو منطقة “خفض التصعيد”، حيث دخلت نحو 20 آلية معظمها شاحنات مغلقة، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب واتجهت نحو النقاط التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6145 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9480 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 12800 ألف جندي تركي.