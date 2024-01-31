معتقلون  بلا مصير.. المجتمع الدولي  يواصل الصمت

برغم كل الدعوات إلى إطلاق سراح المعتقلين في معتقلات النظام السوري والمحتجزين والكشف عن مصير المغيبين والمختفيين قسرا إلا أنّ هذا الملف لا زال الأكثر غموضا حيث إن سلطات دمشق لا زالت متمكسة بسياسة التنصل واللامبالاة فضلا عن عدم ابدائها أي محاولة لحلحلة هذا الملف وتطمين الأهالي، علما وأن أجهزة نظام بشار الأسد الأمنية قد اعتقلت نحو مليون مدني وقتلت أكثر من 105 آلاف تحت التعذيب منذ انطلاقة الثورة السورية.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ قوات النظام وأجهزتها الأمنية تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين والمغيبين قسرياً داخل سجونها، من حيث التعذيب النفسي والجسدي، وإهمال الحالة الصحية لدى المعتقلين، وسوء التغذية، في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملف المعتقلين والمغيبين في أقبية النظام، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الشهر الحالي، استشهاد 6 مدنيين داخل سجون النظام منذ مطلع العام الجاري، بعد أن وثق المرصد السوري خلال عام 2023 استشهاد 53 مدنياً تحت وطأة التعذيب في سجون القوى العسكرية المتواجدة في سورية جلهم استشهدوا ضمن معتقلات النظام.

وعلق المحامي والحقوقي خالد الحويج، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه بداية يجب الوقوف على حقيقة واضحة ألا وهي النظام القانوني السوري الذي أدى الى تلك المشكلة وكذلك السطوة الأمنية المتمثلة بأجهزة المخابرات وكلاهما متلازمان لايفترقان، معتبرا أنه من الأسباب التي أدت إلى تلك القضية الشائكة

وكذلك قيام أجهزة المخابرات السورية باخفاء العديد من الأشخاص دون عرضهم على القضاء أو القيام باجراءات قضائية بحقهم ووضعهم في أماكن غير معروفة وغير خاضعة لإشراف ورقابة القضاء مفادها أن تعدد الجهات المسماة محاكم استثنائية قد تم انشاؤها ضمن مايسمى حالة الطوارئ منذ ستينيات القرن المنصرم العسكري رقم 2، إثر انقلاب عسكري قاده حزب البعث العربي الاشتراكي في 8 آذار / مارس 1963 حيث أعلنت الأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم 2 وتم إنهاؤها في 21 نيسان / أبريل 2011

منها محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالمرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ 1980/7/1 إذ أضيفت عبارة )أو عند حدوث الاضطرابات الداخلية( لتشمل المدنيين) والتي أدت إلى حالات كثيرة من الاعتقال والاختفاء وعدم وجود الضمانات القانونية لأي شخص يمثل أمامها حيث أنها تفتقر إلى ماتم ذكره سالفا، وعلاوة عن ذلك عدم نشر أحكامها وبالتالي فإن السرية والغموض لالاف الحالات التي نظرت بها تلك المحكمة والتي لايعرف مصير معظمها إلى غاية تلك اللحظة رغم أن تلك المحكمة قد تم الغائها بالمرسوم التشريعي.

وتطرق إلى اختصاص محاكم الميدان العسكرية والتي تم توسعة اختصاصها لتشمل المدنيين والاحداث ورغم إنها عسكرية فهناك الاف الحالات التي تناولتها تلك المحاكم ولاتزال تلك المحاكم تختص بذلك وهي كذلك لاتتوافر فيها أي ضمانة على الإطلاق وهي الأخرى قد ساهمت بحالات الاعتقال والفقدان

وكذلك محكمة الإرهاب التي تم انشاؤها بتاريخ بعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا لتساهم هي الأخرى بتفاقم الأوضاع والتهم الموجهة لمن يمثل أمامها، :” إن تلك الحالات لدى كافة تلك الجهات والمحاكم تتحول إلى حالات اختفاء وفقدان حيث أن إخضاع المعتقلين لظروف احتجاز غير إنسانية وقاسية لاتحتمل وادت تلك الممارسات إلى وفاة العديد من الأشخاص في ظل تلك الظروف، وكذلك إطالة التقاضي إلى أجل غير محدد للقضايا ودون معرفة للمصير مما يحول القضية إلى فقدان واختفاء ، فضلا عن عدم توفير وسائل حقيقية ضمن القانون الوطني السوري للبحث بشكل حقيقي عن المفقودين على الرغم من وجود نص قانوني سوري لإعلان حالة الفقدان والحكم بوفاة المفقود وهو نص ضمن قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقـة بأحكام الغائب والمفقود فــي المــواد 202و03 2وأن القانون السوري لم يقم بالتفريق بين المفقود والمختفي القسري وبالاصل لايعترف بمسالة الاختفاء القسري ضمن القانون الوطني السوري ولم يقم بالمصادقة على ما يسمى الاتفاقية الدولية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2006 م وبهذا أصبح الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يُعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي”.

واعتبر أن مراسـيم العفـو الصـادرة عـن النظـام السـوري لـم تفلـح فـي إلافـراج عـن المختفيـن قسـريا أو إيقـاف عمليـات الاختفـاء القسـري المستمرة والمتراكمـة فـي مراكـز احتجـازه، الشيء المهم في تلك المسألة بأن الاعتقال يكون لأشخاص تمت معرفة الجهة التي قامت باعتقاله ووفق إجراءات قضائية وبالرغم من هذا الشيء لايجرؤ ذويهم الى اللجوء للاليات الأممية الموجودة أصلا ضمن الأمم المتحدة ومنها وجود ما يسمى ( الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي ) وسورية ملتزمة بموجب اتفاقيات هامة بحقوق الانسان سوريا بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولم توائم قوانينها كي تتلائم مع الالتزامات ويبحث في سبل الانتصاف القانونية والظروف التي أدت الى الاعتقال وهذا يجعل الحكومة السورية في مسائلة امام الالتزامات المنوطة بها وتبرير وجود المعتقل وظروف الاعتقال ونلاحظ انكار معرفة الحكومة السورية بهذا المعتقل لديها وللعلم فان سوريا هي طرف بذلك في بحث حالات الاعتقال التعسفي كونها طرف اساسي وبالتالي فان صلاحية وولاية هذا الفريق بمطالبة الحكومة السورية ووفق ما التزمت به بالاجابة والتفسير عن مصير اي شخص قد تم اعتقاله تعسفيا ويرتب ما تم اختفائه بعد الاعتقال وكذلك هو يشير الى اي جهة قامت بتلك الاعمال وهو يرتب مسؤولية على الدولة المعنية وهي ملزمة بالاجابة على السؤال الذي يتم توجيهه لها وتبرير ماورد في المطالبة ووفق الاصول المتبعة ضمن الية هذا الفريق مع الدول وبالتالي فان عدم استجابة تلك الدول في الرد او عدم التبرير فان ذلك سيعرضها الى وصم تلك الدولة ووفق البيانات المعطاة الى ماهو أبعد ويعطي المبررات والحجج لاتخاذ اجراءات فيما بعد وتحفيز مجلس الامن والجمعية العمومية للاضطلاع بدورهما بذلك وهنا لن تستطيع الدول الوقوف في وجه تلك المسألة باعتبارها وقائع حقيقية وسجل دولة قامت بعدم التعاون ويعطي اسبابا لفرض قرارات وعقوبات وعزلة “.

وأفاد الحويج بأنه حتى قيام أي دولة حليفة لتلك الدولة لا يتصور أن تقف معها نظرا لما يسببه ذلك الوقوف من تبعات أخلاقية وقانونية مستقبلية حتى عليها في العلاقات الدولية وأهم شيء هو وصم تلك الدولة بشكل عملي في سجلها وبالتالي يرتب فيما بعد عواقب وأفعال مبررة من قبل المجتمع الدولي تجاه تلك الدولة نتيجة ذلك.

بالنظر الى حالة سوريا فإنه وبالرغم من تصريحات وأقوال بوجود أعداد كبيرة من المغيبين والمختفين قسريا في سوريا الا أنه لم يتم سوى تسجيل 485 حالة فقط وهذا العدد منذ بداية 2012 ولغاية 7-8-2020 تلقاها هذا الفريق ( يرجى الرجوع الى بيانات الفريق العامل بالاختفاء القسري ) رقم التقرير A/HRC/45/13 مما يجعل البيانات التي يتم التصريح بها غير دقيقة ولاتستند الى المصداقية كونها غير معتمدة أو يتم الابلاغ بشأنها وتبقى ضمن الاخبار الصحفية والاستهلاك الإعلامي.

أما بخصوص المعاهدات الدولية فلم توقع سورية على المعاهدة المسماة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري مما يجعلها في منأى عن تبيان المصير، وبالنسبة للمؤسسة الأممية الجديدة المنشئة مؤخرا لتبيان وبحث مصير المفقودين في سورية فهي تقتصر على الكشف عن مصير المفقودين من خلال جهود عائلات المفقودين وهي تقتصر على الجانب الإنساني حول تلك العائلات ولم تعترف بها الحكومة السورية ولم تسمح لها بالدخول إلى سوريا فهي لم تكن ملزمة له.

ويرى أن مسألة الاعتقال والفقدان في سوريا باتت مسألة تجارة وابتزاز تنشط ضمن سورية وأصبحت سياسة حكومية ممنهجة ولاسيما ضمن الحماية لافراد المخابرات والامن وهذا موجود حصانة لافراد المخابرات العامة من اي ملاحقة وخصوصا التعذيب والفقدان وحالات الاختفاء القسري .

وأكد الحقوقي أنه برغم التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات السوري حول مسائلة من تسبب بذلك إلا أن ذلك لاينسحب بأثر رجعي وفق المبدأ القانوني، لافتا إلى أن الحالة السورية هي حالة معقدة تستوجب أعمال اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (هي مقيدة أصلا بالقرار السياسي للدول المتحكمة بذلك ).

ويرى المعارض السوري، شمس الدين أبو هاوار، في حديث مع المرصد السوري، أنه بدايةً لا يمكن قياس سلوك النظام السوري وفقاً للمعايير التي تخضع لها الحكومات والدول التي تحترم دساتيرها وقوانينها والملتزمة بالعهود والاتفاقات الدولية التي توقع عليها، معتبرا أن النظام السوري منذ أن استولى على مقاليد الحكم في سوريا بقوة السلاح عبر انقلاب عسكري هو يعتبر بمثابة عصابة خارجة على القانون ويتعامل مع الشعب السوري كرهينة وقعت في قبضته يبتز بها العالم في استباحة فاضحة لكل الحقوق الفردية والجماعية للمواطن كإنسان، ويقوم بسلب كل الثروات الوطنية والممتلكات الخاصة والعامة دون رقيب أو حسيب.

وقال إن ظاهرة ابتزاز عوائل المعتقلين ليست جديدة في سوريا، ” منذ أن استولى حزب البعث على السلطة في انقلاب الثامن من آذار، مارس وإعلان حالة الطوارئ بقي سارياً لحين انطلاق الإنتفاضة الشعبية في آذار، مارس 2011 ألغي قانون الطوارئ شكلاً عام 2011 لكنه استبدل بقانون مكافحة الإرهاب الذي هو أسوأ من قانون الطوارئ”.

وخلص أن السلطات الأمنية منحت نفسها الحق في اعتقال المواطنين والزج بهم في المعتقلات دون محاكمات ودون تمكين أهاليهم من معرفة أماكن احتجازهم أو أية إمكانية للسؤال عنهم أو معرفة مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم. هذه الوضعية غير العادية كانت دوماً تشكل فضاءً لعمل السماسرة والنصابين الذين يبتزون الأهالي بوعود كاذبة في أغلب الأحيان ويحصلون ما يمكن تسميته بفدى لقاء حياة أبنائهم.

وأكد محدثنا أنه بعد الثورة السورية وتواتر الأنباء عن الإعدامات الميدانية للمعتقلين والقتل تحت التعذيب وانتشار الصور والفديوهات التي وثقت وحشية أجهزة الأمن وشبيحة النظام وميليشياته بات الأهالي أكثر خوفاً واستعداداً للمغامرة بأموالهم عساهم ينقذون أحبتهم من جحيم معتقلات النظام. والمتنفذين في أجهزة النظام أصبحوا أكثر قدرة على رفع تسعيرات الفدى، ” بالنسبة إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة بقضية المعتقلين هي معطلة كما هي معطلة بقية مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن المعطل بفيتو الدول دائمة العضوية. فمنظمة الأمم المتحدة لا تملك أدوات تنفيذ وفرض قراراتها من خارج البند السابع المعطل بالفيتو الروسي/الصيني المزدوج في الملف السوري. فرغم أن معالجة ملف المعتقلين في سجون النظام مؤكد عليه بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 إلا أن القرار برمته تم تعطيله منذ صدوره ولحد الآن”..

وأضاف” المصيبة ليست فقط بالنظام وسجونه وإنما عدوى الإعتقالات الكيفية وابتزاز أهالي المعتقلين امتد إلى المعارضة المفترض أنها معنية بالدفاع عن المعتقلين بل أكثر من ذلك فإن سجون المعارضة باتت وكراً لعمليات تعذيب وابتزاز لمصلحة أجهزة الإحتلال التركي وبين الفينة والأخرى يتم ترحيل معتقلين سوريين إلى سجون داخل تركيا ليتم استكمال التحقيقات معهم ومحاكمتهم في تركيا”.

وانتهى إلى القول” الشعب السوري هو ضحية عهر كل الدول المتدخلة في الشأن السوري”.