مع ارتفاع أسعار وسائل التدفئة.. الفصائل الموالية لتركيا تتشارك في قطع غابات وأحراش ريف عفرين ونقل حطبها إلى أسواق إدلب

تشهد مناطق شمال غربي سورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحروقات ووسائل التدفئة، وتتكرر هذه المعاناة مع كل فصل شتاء، وسط عجز العائلات عن تأمين وسائل التدفئة التقليدية، ما يدفع البعض لاستخدام وسائل غير صحية، أو الحصول على مواد التدفئة عبر قطع الأشجار في الغابات والأحراش أو التعدي على الممتلكات الخاصة.

ففي مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، يقطع الأهالي أحراش وغابات سجو وميدانكي والنبي هوري من دون مراقبة أو سابق إنذار، وتتشارك معهم تلك الفصائل التي تنتشر على الحواجز في المنطقة.

ووفقاً لمصادر أهلية، فإن سعر الطن من الحطب في الأسواق يتجاوز الـ100 دولار أمريكي، بينما تحتاج العائلة التي تستخدم مدفأة واحدة في المنزل إلى 2 طن وسطياً، أي ما يزيد عن 200 دولار أمريكي.

وتستغل الفصائل الموالية لتركيا، حاجة الناس وتمنع قطع الأخشاب، بينما تسمح لمستثمرين وتجار بقطعها وبيعها بعد أخذ نسبتها.

كما تسمح الحواجز بدخول عناصر الفصائل إلى الأحراش بغرض قطع مؤونة الشتاء أو للإتجار بها، ويتم ذلك عبر أبراز ورقة تثبت أن صاحبها عنصر ضمن الفصائل الموالية لتركيا.

ويقطع عناصر الفصائل الموالية لتركيا الأشجار المثمرة مثل الزيتون والرمان وغيرها، وغالباً ما تكون تلك الأعمال فردية، للاستفادة من ثمنها وبيعها في مراكز مخصصة لشراء الحطب، ليتم نقلها إلى أسواق إدلب للحصول على سعر مرتفع بالاتفاق مع الفصائل الموالية لتركيا المنتشرة على الحواجز، فيما تملىء أشجار الرمان والزيتون العفريني أسواق الحطب في المحافظة دون حسيب أو رقيب.